أعلنت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عن تسجل فريق المفوضية في سبتمبر أكثر من 600 طالب لجوء موجودين في مراكز الاحتجاز وخارجها في مدن وقرى في#ليبيا، فضلاً عن التحقق من بيانات 1,140 آخرين.

وأوضحت المفوضية ، في تغريدة لها عبر تويتر اليوم الخميس، أن ” عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لدى المفوضية في ليبيا وصل إلى 45,653 شخصا”ً.

