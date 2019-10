المتوسط:

دعا لجنة متابعة أداء مؤسسة النفط بمجلس النواب يوسف العقوري المؤسسة الوطنية للنفط إلى وضع مدينة طبرق ضمن المناطق التي تتلقى مساعدات عاجلة من المؤسسة باعتبارها أحد المرافئ النفطية المهمة ، حيث تعاني المدينة من تدهور في الخدمات الأساسية وأبرزها أزمة مياه الشرب .

وحث رئيس لجنة متابعة أداء مؤسسة النفط بمجلس النواب إلى ضرورة تقديم الدعم لمحطة تحلية المياه بالمدينة من أجل أن تستعيد طاقتها الإنتاجية لتوفير المياه الصالحة للشرب لسكان المدينة .

يذكر أن ميناء الحريقة بمدينة طبرق هو أحد موانئ تصدير النفط الرئيسية منذ عقود كما تضم المدينة مصفاة لتكرير النفط .

وأضاف رئيس اللجنة أن المدينة يمكن أن تتحول إلى مركز مهم للصناعات البتروكيماوية وهو ما تعكف على دراسته لجنة متابعة أداء مؤسسة النفط بمجلس النواب ضمن عملها لتطوير القطاع النفطي في ليبيا .

The post البرلمان يطالب ” الوطنية للنفط” بتقديم مساعدات خدمية إلى طبرق appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية