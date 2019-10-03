مصادر تكشف للعنوان عن إبرام اتفاق هام بين وفد من أعيان مصراتة ووفد من القيادة العامة للقوات المسلحة

بنغازي-العنوان

كشفت مصادر مطلعة لصحيفة العنوان، اليوم الخميس، عن عقد لقاء خاص بين وفد من القيادة العامة للقوات المسلحة ووفد من أعيان مدينة مصراتة يهدف للوصول إلى تهدئة سريعة.

وذكرت المصادر، أن الوفدين التقيا منذ نحو أسبوع، وتباحثا في مسألة سحب أبناء مصراتة من محاور العاصمة طرابلس وتجنيب مصراتة آثار القتال والقصف الجوي.

وأكدت المصادر، أن اللقاء كان إيجابيًا بين الوفدين، حيث أكد وفد مصراتة أنه سيعمل على سحب أبناء المدينة لقاء أن تتوقف القوات المسلحة عن قصف الكلية الجوية بمصراتة ومسلحي المدينة الموجودين في سرت.

كما طلب وفد مصراتة، ضمانات شخصية من القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر لتجنيب المدينة آثار القتال وألا يتم قصفها.

وبحسب المصادر؛ فقد أكد وفد مصراتة على أن تنفيذ الاتفاق ستحقق خلال 72 ساعة من تلقيه الضمانات المطلوبة.

كما أكدوا على وجود أصوات متطرفة داخل مصراتة تعرقل الحلول السلمية وتقوم بدفع مبالغ مالية لإغراء أبناء المدينة للقتال في طرابلس.

هذا ولم تشر المصادر، إلى مكان عقد الاجتماع، كما أنها لم تشر كذلك إلى موعد تنفيذ الاتفاق.

يذكر أن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر قد أكدت منذ إعلان بدء عملية تحرير طرابلس على أن من ألقى سلاحه فهو آمن، ومن لزم بيته فهو آمن، ومن رفع الراية البيضاء فهو آمن.

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