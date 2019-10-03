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لواء الصمود يعلن تكليف صلاح بادي رسميا برئاسة استخبارات الوفاق

تم النشر منذُ 49 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

لواء الصمود يعلن تكليف صلاح بادي رسميا برئاسة استخبارات الوفاق

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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