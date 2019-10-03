لجنة برلمانية تدعو لتقديم دعم عاجل لطبرق

دعت رئيس لجنة متابعة أداء مؤسسة النفط بمجلس النواب يوسف العقوري، المؤسسة إلى وضع مدينة طبرق ضمن المناطق التي تتلقى مساعدات عاجلة من المؤسسة باعتبارها أحد المرافئ النفطية المهمة.

ولفت العقوري في بيان نشره موقع مجلس النواب الإلكتروني، إلى أن مدينة طبرق تعاني من تدهور في الخدمات الأساسية أبرزها أزمة مياه الشر، مبينا أن دعوته تأتي في إطار اهتمام اللجنة بتطوير مواقع إنتاج وتصدير النفط وتوفير احتياجات سكانها .

وحث رئيس اللجنة على ضرورة تقديم الدعم لمحطة تحلية المياه بالمدينة من أجل أن تستعيد طاقتها الإنتاجية لتوفير المياه الصالحة للشرب لسكان المدينة .

وأشار العقوري إلى أن المدينة يمكن أن تتحول إلى مركز مهم للصناعات البتروكيماوية وهو ما تعكف اللجنة على دراسته ضمن عملها لتطوير القطاع النفطي في ليبيا.

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