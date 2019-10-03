حفتر يحثّ على تقديم أفضل الخدمات لأهالي بنغازي

استقبل القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، الخميس، بمقر القيادة العامة في الرجمة، عميد بلدية بنغازي صقر بوجواري، وفق ما أفاد مكتب الإعلام التابع للقيادة العامة.

وأشار مكتب الإعلام في بيان، إلى أن لقاء حفتر وبوجواري جاء بهدف متابعة سير الأعمال ومناقشة الأوضاع داخل مدينة بنغازي.

وأثنى حفتر على دور المجلس البلدي في تسيير أمور المدينة، وحَثّهُم على بذل المزيد لتقديم أفضل الخدمات للمواطن داخل البلدية.

وأكد البيان أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات التي عقدها المشير حفتر الخميس، والتي كان بينها مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

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