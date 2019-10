المريمي: من الصعب إجراء تسوية سياسية بين الجيش و “الوفاق”

المتوسط:

أكد المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي ، أنه ” من الصعب إجراء تسوية سياسية مباشرة مع المجلس الرئاسي”.

وأضاف المريمي، في تصريحات صحفية له، أن “السراج وضع نفسه في موضع الداعم للإرهابيين.. كنا نريد أن يقدم استقالته أو يتوافق معنا لوضع أسس أكثر ترحيبا واتفاقا بخصوص الاتفاق السياسي، لكنه جامل الإرهابيين، ونعتبره أكبر داعم للإرهاب”.

وأوضح المريمي: ” أن مؤتمر دولي حول ليبيا في العاصمة الألمانية برلين أو أي اجتماع يخص ليبيا ويؤدي للانتصار على الإرهاب لدينا العزيمة والإدارة للذهاب وقول كلمتنا”.

