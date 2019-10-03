إنقاذ أكثر من 100 مهاجر قبالة طرابلس

أعلنت قوات البحرية الليبية، مساء الخميس، إنقاذ 102 مهاجرين غير قانونيين كانوا على متن قارب مطاطي على بعد 49 ميلا شمال شرق طرابلس.

وقال مكتب الإعلام والثقافة البحرية في بيان، إن عملية الإنقاذ جاءت بناء على بلاغ ورد من غرفة عمليات حرس السواحل حول وجود نداء استغاثة من قارب مهاجرين، الثلاثاء، ونفذ العملية الزورق (فزان) التابع للتشكيل الأول لحرس السواحل طرابلس.

وتمكنت الدورية من العثور على القارب المطاطي وعلى متنه 102 مهاجرين بينهم 3 نساء، وطفلة واحدة، وهم من السودان ومالي وتشاد وجنوب أفريقيا وبنين والسنغال وغينيا ومصر.

وأشار البيان إلى أنه تم التوجه بالمهاجرين إلى نقطة الخمس لحرس السواحل القطاع الأوسط والوصول بهم وإنزالهم وبعد تقديم المساعد الإنسانية والطبية تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مركز إيواء الخمس.

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