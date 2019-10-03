سلامة يبحث مع نواب ليبيين إحياء المسار السياسي

جدد مجلس الأمن، مساء الخميس، تفويض الدول الأعضاء لتفتيش الزوارق التي يشتبه بقيامها بتهريب البشر عبر السواحل الليبية.

جاء ذلك خلال اعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2491 بالإجماع معتبرا أنه إشارة مهمة إلى أن الاتجار بالبشر قبالة سواحل ليبيا ما يزال آفة.

وشدد القرار على ضرورة استمرار الجهود، بما في ذلك الجهود التي تبذلها “عملية صوفيا”، لإنهاء تهريب المهاجرين في وسط البحر المتوسط.

يشار إلى أن المجلس أصدر عام 2015 قرارا حمل الرقم 2240 بهدف مجابهة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين قبالة السواحل الليبية.

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