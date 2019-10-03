رافضا التدخلا الخارجية..الشاطر: يجب تعميق العلاقات مع إيطاليا وتجاوز الماضي

التقى السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، الخميس، بعضو مجلس الدولة عبد الرحمن الشاطر، وفقا لما أعلن الشاطر من خلال تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل “تويتر”، وصف خلاله اللقاء بأنه “لقاء مصارحة”



وكتب الشاطر مغردا: “لقاء جيد اليوم مع السفير جوزيبي بوتشينو، تحدثت عن لقاء برلين القادم مرورا بلقاءات باريس وباليرمو وأبوظبي ونيويورك عن سلبياتها، وقيم ومبادئ الأمم المتحدة وحق تقرير المصير وعدم صدقية البعثة الاممية في تبنيها، وعن الجيش المتعدد الجنسيات ألذي يحاربنا”



وأكمل: “تحدثت عن التعطيل المتعمد للاتفاق السياسي وعن تدخلات الدول بالسلاح للهيمنة على ليبيا وعن تعميق العلاقات بين ليبيا و إيطاليا والنأي بالماضي والعمل لمستقبل واعد لصالح الجارتين”





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