عالم أثري: التمثال الذي تسلمه أمريكا لليبيا ينتمي إلى الفترة اليونانية الرومانية

أكد الدكتور حافظ الولدة، المختص في علم الآثار، والمعنيّ حالياً بحماية التراث الليبي في فترة النزاع المسلح، ، أن ّ “التمثال الذي أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق تسلمه من أمريكا صنع في مدينة قورينا شرق ليبيا، التي تسمى حالياً شحات، وذلك في الفترة اليونانية الرومانية”.

وأضاف الولدة ، في تصريحات صحفية له ، أن “التمثال المسروق الذي ستتسلمه بلاده، مبني على أسلوب النحت، والتماثيل الموازية”.

وأوضح الولدة، أنّهم ” بانتظار حكم ستصدره محكمة إسبانية قريباً، يتوقعون أن يكون إيجابياً، يتعلق باستعادة آثار ليبية مهربة”.

وكانت وزارة الخارجية التابعة لحكومة «الوفاق الوطني»، ومصلحة الآثار الليبية، قد أعلن عن نجاحهم في تعليق بيع رأس تمثال أثري بأحد المزادات في الولايات المتحدة، بعد تثبت الجهات الأميركية من مستندات الإثبات التي تؤكد ملكية ليبيا للأثر التاريخي.

وقالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق ، في رسالة إلى مصلحة الآثار، إنّ سفارتها بالعاصمة الأميركية واشنطن، ستقيم اليوم (الخميس) حفل تسلم للأثر بعد استعادته من وزارة الأمن الداخلي بالولايات المتحدة.

