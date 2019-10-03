شركة البريقة تؤكد: إمدادات الوقود للمناطق الشرقية والوسطى لا تزال متواصلة

جددت شركة البريقة لتسويق النفط، تأكيدها أنّ إمدادات الوقود للمناطق الشرقية والوسطى لا تزال متواصلة، مشددة على أنها مستمرّة في تلبية احتياجات المواطنين.

وذكر الشركة في بيان نشرته المؤسسة الوطنية للنفط، أنها «قامت بتزويد المناطق الشرقية والوسطى بالوقود منذ يناير 2019 بأكثر من 16% من وقود الديزل والبنزين مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفع متوسط الاستهلاك الشهري في عام 2019 ليبلغ 4700 طن متري أي بزيادة 80 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغ الاستهلاك فيها 2600 طن متري».

وأكدت أن «إمدادات الطيران منذ أبريل 2019 بلغت أكثر من ضعف الكمية التي تم تزويدها خلال نفس الفترة من العام الماضي».

وحسب إحصائية مؤسسة النفط لشهر يوليو، يتضح أن الإيرادات الشهرية من بيع النفط الخام وحده قد زادت بنسبة 24.3% إلى 1.89 مليار دولار، مقابل 1.52 مليار دولار في يونيو، في حين بلغت 1.35 مليار دولار في يناير الماضي.

وكذلك إيرادات بيع الغاز والمكثفات التي ارتفعت بنسبة 25.3% إلى 137.35 مليون دولار في يوليو، مقابل 109.54 مليون دولار في يونيو، وكانت سجلت 126.24 مليون دولار في يناير الماضي.

في حين تراجعت إيرادات بيع البتروكيماويات خلال شهر بنسبة 39.9% إلى 5.42 مليون دولار في يوليو، مقابل 9.02 مليون دولار في الشهر السابق، ولم تتعد إيراداتها في يناير الماضي 1.94 مليون دولار.

ويبلغ إنتاج ليبيا حاليا نحو 1.3 مليون برميل يوميا، في ظل تذبذب خلال الأعوام الماضية بسبب الاشتباكات المسلحة بمحيط الهلال النفطي، وتوقف عملية الإنتاج من حقل الشرارة الذي ينتج نحو ثلث النفط الليبي.

وكانت ليبيا تنتج 1.6 مليون برميل يوميا قبل أكثر من 8 سنوات، ومنذ ذلك التاريخ وقطاع النفط يخضع لمساومات واسعة من المواطنين الطامحين إلى تحقيق مكاسب مالية، فضلا عن تهريبه خارج البلاد من قبل الميليشيات المسلحة.

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