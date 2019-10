المتوسط:

التقى نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا يعقوب الحلو مع الدكتور علي العيساوي وزير الاقتصاد و الصناعة بحكومة الوفاق، اليوم الخميس.

وناقشا الطرفان آفاق تعزيز الشراكة الاستراتيجية لدعم النمو الاقتصادي، الحوكمة، تقديم الخدمات الأساسية و تعزيز فرص تشغيل الشباب.

