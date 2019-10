المتوسط:

ترأس الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز اجتماعاً اليوم بمقر البعثة في تونس مع وفد من أعضاء مجلس النواب بحضور النائب الأول لمجلس النواب.

وأطلع الممثل الخاص غسان سلامة الوفد على خلاصة مباحثاته مع الأطراف الدولية وخصوصا تلك التي عقدها في برلين ونيويورك.

وتطرق الإجتماع الى سبل اعادة إحياء المسار السياسي الداخلي وصون الدم الليبي

