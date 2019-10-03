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المدني يكشف تفاصيل “الملحمة الهوليودية ” غير المسبوقة في طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – كشف المتحدث الإعلامي باسم ” مكتب الإعلام الحربي بعملية بركان الغصب ” التابع للمجلس الرئاسي عبدالمالك المدني عن ما أسماها ” القصة البطولية ”  التي خاضها عدد من قواتهم ولم تحدث حتى في أفلام هوليود في رواية تشبه الملحمة أبطالها يقفزون من الطابق الثاني نحو الأرض لمواجهة المدرعات .

وقال المدني ، الخميس ،  أن فصول القصة بدأت أثناء محاولة ما أسماها ” مليشيات المتمرد ”  التقدم في محور الرملة المحاذي للمطار عندما كان اثنين من المقاتلين متواجدين في موقع  ” الدربيل ” ألا وهو موقع الإستطلاع وكان  عبارة عن عمارة مكونة من طابقين .

أما عن القصة التي وصفها بالهوليودية ، كشف المدني أن أهم فصولها تمت عندما إقتحمت ما قال إنها ” عربتين تايقر إماراتية ” موقعهم وترجّل منها مجموعة مشاة ودخلوا داخل العمارة حيث يتواجد الشخصان في ” الدربيل ” .

وأضاف ” ” لم يكن هناك خيار أمام البطلين إلا المواجهة أو الموت أو الأسر ، حينها بقي الأول بقى في الداخل ينتظر المشاة القادمين أما الثاني قفز من الأعلى ( الدور الثاني )  وألتف على المشاة ليقع المتمردين بين أبطالنا ” .

منشور المدني عن القصة

وأشار المتحدث إلى أن القصة حقيقية وليست من خيال وتابع : ” حدث هذا عندما واجه الأسود التايقرات ومن فيهما وجه لوجه بأسلحتهم الخفيفة، فأصابوا منهم من أصابوا وقتلوا منهم اثنين وأجبروا التايقرات على الفرار تاركين خلفهم جثة أحد قتلاهم ” .

أما عن خسائر هذه الملحة الهوليودية التي قفز فيها مقاتل الوفاق من الدور الثاني نحو الأرض ونفذ عملية إلتفاف على المدرعات فيما صمد رفيقه بالأعلى ، قال المدني : ” لقد  أصيب أبطالنا إصابات متوسطة وبسيطة، الأول شظايا بسيطه أما الثاني أصيب ببعض الكسور البسيطة في جسمه بعد قفزه من الأعلى ” .

وبحسب رواية المدني فقد أُصيب ذلك المقاتل بكسور بسبب قفزه من الدور الثاني بالعمارة نحو الأرض ولكنه ورغم كسوره وبحسب ذات الرواية فقد واصل عمليته النضالية الهوليودية في التصدي لـ ” الغزاة ” ، مرة أخرى رغم كسوره .

وتضرع المدني إلى الله أن يشفيهم ويعافيهم ويسلمهم ويحفظهم ويبارك فيهم ( أي المقاتل الصامد فى الأعلى والذي قفر من الدور الثاني وقاتل المدرعات رغم كسوره )  وفي كل عناصر ”  اللواء 610 وبركان الغضب ” .

وختم منشوره عن القصة التي أكد أنها لم تحدث حتى في هوليود ،  قائلاً : ” أُقسم بالله ملحمة بطولية ستسجل في صفحات التاريخ المشرفة ” .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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