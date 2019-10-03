جمعة القماطي: "فرنسا تدعم حفتر من تحت الطاولة"

في حوار على فرانس 24 أجراه حكيم بالطيفة، صرح جمعة القماطي، المبعوث الشخصي الخاص لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إلى دول المغرب العربي، أن الدول المغاربية تقف مع استقرار ليبيا ودورها يصب في مصلحة الشعب الليبي، على عكس بعض الدول العربية الأخرى التي تغذي الصراع في ليبيا.كما أكد أن لا مجال لحفتر سوى الانسحاب من طرابلس وأن الغالبية العظمى من الليبيين مصرين على الدفاع عن الحكومة الشرعية وعن مشروع الدولة المدنية الليبية.وفي إشارة إلى مؤتمر برلين بشأن ليبيا المقرر انعقاده في أكتوبر الجاري، أعرب عن ضرورة تمثيل كل الأطراف المعنية بما يجري في ليبيا، وعلى رأسها دول المغرب العربي وتركيا.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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