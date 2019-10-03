بومبيو ودي مايو يتفقان على ضرورة الحل السياسي في ليبيا

اتفقت الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا، على أن المخرج السياسي في ليبيا، هو الحل الوحيد لإنهاء الأزمة، بين الأطراف الليبية.

وجاء الاتفاق، خلال المؤتمر الصحفي المشترك، لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، أن الأزمة المخرج الوحيد للأزمة في ليبيا، هو الحل السياسي.

وأشار بومبيو أنه ناقش الملف الليبي مع رئيس الجمهورية الإيطالية ماتاريلا ورئيس الوزراء جوزيبي كونتي، مؤكدا على أن أولية واشنطن المقبلة في ليبيا، هي خفض التصعيد العسكري ووقف إطلاق النار، بعد إقناع الأطراف الليبية، بالحلول السياسية.

من جهته، أوضح ديو مايو، أن بلاده مع وقف إطلاق النار في ليبيا، وأن المسار السياسي يجب أن يُستأنف بين الأطراف الليبية.

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