أمن بنغازي: تسجيل 15 ألف مركبة خلال أغسطس

أخبار ليبيا24

أعلنت مديرية أمن بنغازي عن تسجيل 15,512 مركبة تم تسجيلها بقسم المرور والتراخيص بنغازي خلال شهر واحد فقط.

وأشارت مديرية أمن بنغازي إلى أن هذه الإحصائية من تاريخ 1/8/2019 حتى تاريخ 31/8/2019.

وأوضحت المديرية أنه تم تسجيل 14739 مركبة خاصة، و634 مركبة نقل، و69 جرار راس، و58 مقطورة، و7 الآت حفر، و4 دراجات.

يشار إلى أنه بعد إطلاق الخطة الامنية والحملات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية وجهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة توافد عدد كبير من المواطنين على قسم المرور والتراخيص من أجل تسجيل مركباتهم الآلية.

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