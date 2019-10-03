رئيس الوزراء العراقي: لا توجد حلول سحرية.. ومطالب الإصلاح ومكافحة الفساد وصلتنا

طالب رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، مجلس النواب بإجراء تعديلات وزارية بعيدا عن المحاصصة السياسية، مضيفا أنه «يؤسفنا أن البعض نجح في إخراج المظاهرات عن مسارها السلمي».

وأعلن عبدالمهدي، في كلمة متلفزة للشعب العراقي، تحمله المسؤولية كاملة، متعهدا باستمرار الإصلاح قائلا: «مطالبكم بالإصلاح ومكافحة الفساد وصلتنا.. ويخطىء من يظن أنه بعيد عن المحاسبة ونحن متمسكون بالدستور».

وتابع «حاسبونا عن كل ما نستطيع القيام به في الأجل المباشر ولا توجد حلول سحرية».

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