أعلنت مديرية أمن شحات، عن تفاصيل قضية مقتل طفلة من مدينة طبرق على يد زوجة أبيها.

وقالت مديرية أمن شحات الخميس، إن «الطفلة أمل تبلغ من العمر 3 سنوات قد تعرضت للتعذيب بوحشية من قبل زوجة أبيها حيث قام ابيها وزوجته بإسعافها لمستشفى قورينا».

وأكدت المديرية أن الطفلة «تعرضت للتعذيب بالحرق حتى الموت، وذلك باعتراف ابيها وزوجته حيث اتوا بها الى شحات لاخفاء مسرح الجريمة والادلة، مؤكدة أنه القضية تم إحالتها للنيابة العامة في طبرق».

وقال مصدر طبي بمستشفى قورينا التعليمي في تصريح خاص لـ«بوابة الوسط»، إن قسم الإسعاف والطوارئ «تسلم الطفلة مساء الأربعاء مفارقة الحياة لأكثر من ساعتين وعليها اثار حروق واختناق بغاز أول أكسيد الكربون».

ولفت المصدر الأمني إلى أن «والد الطفلة تركها بالمستشفى بعد أن قام بتسليمها للطاقم الطبي واختفى حيث بدأت الجهات الأمنية بالتحري عنه ومعرفة مكانه إلا أنه عاد للمستشفى وقام بتسليم نفسه والاعتراف بجريمته».

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