بالصور .. ضبط عصابة تشاديين قبل تهريبها شاحنتين محملتين بالوقود جنوبي طبرق‎

تمكنت الكتيبة 401 استطلاع التابعة لمنطقة طبرق العسكرية من القبض على شاحنتين محملتين بالوقودفي عمق الصحراء كانت تنوي تهريبها خارج الحدود .
وأوضح آمر الدورية ضابط صف ” راف الله عوض ” أن عملية القبض كانت في بحر الرمال أثناء دورية قامت بها سرية تابعة للكتيبة ، حيث طارد أفراد الدورية المهربين وتمكنوا من ضبطهم.
عوض أوضح في تصريحات لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية” أن المهربين يحملون الجنسية التشادية ويعملون ضمن منظومة تمتهن تهريب الوقود إلى خارج الحدود وإلى أماكن مشبوهة وخارج السيطرة .
يشار إلى أن وحدات من الجيش كثفت انتشارها الأمني ودورياتها في مناطق عمق الصحراء وبحر الرمال والنقاط الحدودية البعيدة ، بهدف الحد من الخروقات الأمنية وعمليات التهريب بكافة أشكالها.
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