بالصور .. ضبط عصابة تشاديين قبل تهريبها شاحنتين محملتين بالوقود جنوبي طبرق‎

تمكنت الكتيبة 401 استطلاع التا بعة لمنطقة طبرق العسكرية من القبض على شاحنتين محملتين بالوقو دفي عمق الصحراء كانت تنوي تهريبها خارج الحدود .

وأوضح آمر الدورية ضابط صف ” را ف الله عوض ” أن عملية القبض كا نت في بحر الرمال أثناء دورية قا مت بها سرية تابعة للكتيبة ، حيث طارد أفراد الدورية المهربين وتمكنوا من ضبطهم .

عوض أوضح في تصريحات لـ “بوابة إفريقيا ا لإخبارية” أن المهربين يحملون الجنسية التشادية ويعملون ضمن منظومة تمتهن تهريب الوقود إلى خارج الحدود وإلى أماكن مشبو هة وخارج السيطرة .

يشار إلى أن وحدات من الجيش كثفت ا نتشارها الأمني ودورياتها في مناطق عمق الصحراء وبحر الرمال والنقاط الحدودية البعيدة ، بهدف الحد من الخروقات الأمنية وعمليات التهريب بكافة أشكالها.

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