مصادر عسكرية: سلاح الجو نجح في تحجيم قدرة الطائرات التركية المسيرة

أكدت مصادر عسكرية، أن الجيش الوطني نجح في إضعاف قدرة الطائرات التركية المسيرة، في ضواحي طرابلس، بعد عمليات سلاح الجو، خلال تنفيذه طلعات جوية لاستهداف مواقع تنطلق منها الطائرات المسيرة لضرب الجيش الوطني.

وأشارت المصادر العسكرية، أن الهجمات الاستبقاية للجيش، أحرزت تقدمًا كبيرا في تعطيل حركة المجموعات المسلحة التابعة للوفاق، وأن وحدات الجيش أصبحت أكثر دراية بكل تحركات معسكر الوفاق، بواسطة سلاح الجو الذي ينفذ عملياته بدقة على المحاور في جنوب طرابلس.

وكشفت المصادر أن الجيش أصدر تعليماته بتمركز بعض الوحدات العسكرية، بمحور عين زارة، الذي يعدّ أشرس المحاور.

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