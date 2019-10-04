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جهاز مكافحة الظواهر السلبية يضع خططا أمنية جديدة في بنغازي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اجتمع رئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة النقيب فرج قعيم، بضباط وضباط صف بالجهاز، لمناقشة الأوضاع الأمنية وسير العمل، ووضع الخطط وتوجيه الإرشادات والتعليمات للضباط.

ويأتي الاجتماع، بعد مناشدة الشارع لجهاز المكافحة، لحل مختنقات مدينة بنغازي،بعد الحملات التي نفذها الجهاز والمداهمات التي قام بها الضباط والضباط الصف على المخالفين للقانون، والمساهمة في استقرار المدينة وحفظ الأمن.

وقام جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة في بنغازي، بإزالة المباني العشوائية والمخلفات التابعه لها بمنطقتي”اللثامة – سوق اللوح ” و” السلماني – عمارت السبخة”، بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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