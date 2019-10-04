جهاز مكافحة الظواهر السلبية يضع خططا أمنية جديدة في بنغازي

اجتمع رئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة النقيب فرج قعيم، بضباط وضباط صف بالجهاز، لمناقشة الأوضاع الأمنية وسير العمل، ووضع الخطط وتوجيه الإرشادات والتعليمات للضباط.

ويأتي الاجتماع، بعد مناشدة الشارع لجهاز المكافحة، لحل مختنقات مدينة بنغازي،بعد الحملات التي نفذها الجهاز والمداهمات التي قام بها الضباط والضباط الصف على المخالفين للقانون، والمساهمة في استقرار المدينة وحفظ الأمن.

وقام جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة في بنغازي، بإزالة المباني العشوائية والمخلفات التابعه لها بمنطقتي”اللثامة – سوق اللوح ” و” السلماني – عمارت السبخة”، بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي.

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