مقطع فيديو يكشف عن جريمة قتل في طرابلس

أظهر مقطع فيديو، تم تداوله على الفيسبوك، جريمة قتل بمنطقة السراج في طرابلس، كشف عن نزلوا من سيارة زرقاء اللون، أطلقوا النيران على أحد المواطنين وقتلوه.

وأوضح المقطع الذي أثار غضب الكثيرين في العاصمة وخارجها، من الفلتان الأمني وغياب الأجهزة الأمنية، عن حماية المدنيين، أحد المواطنين وهو يحاول إنقاذ المقتول من المسلحين، الذين خرجوا من سيارتهم بشكل عاديّ، دون أي خوف من الأجهزة الأمنية التي كانت غائبة عن الجريمة في المنطقة.

وكشف الفيديو التي لم تتجاوز مدته 31 ثانية، أن المسلحين بعد أن أطلقوا النار على أحد المواطنين، كانوا يصرخون على من حاول إنقاذ المجني عليه، وركبوا سيارتهم فيما بعد، وغادروا الشارع، بمنطقة السراج.

ولم توضح وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، حقيقة الجريمة أو هوية المسلحين، الذين كانوا يتحركون بكل حرية، وكأنهم أعتادوا على التحكم عبر سطوة السلاح، الذي أصبح منتشرا في العاصمة.

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