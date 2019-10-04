مدير أمن منفذ أمساعد يوضح أسباب إعفاء أهالي مطروح من دفع رسوم الدخول والخروج

أخبار ليبيا24

أصدر مدير أمن منفذ امساعد البري عقيد عبد الباسط العريبي تعليماته بإعفاء رسوم الدخول والخروج على قبائل محافظة مطروح الداخلين بدون سيارات “راجلين”.

وأوضح مكتب إعلام مديرية أمن منفذ أمساعد البري أن هذا القرار جاء نظراً للعلاقة الاجتماعية من علاقات مصاهرة ونسب بين البلديات الحدودية في البلدين .

وأكد المكتب الإعلامي أن القرار جاء لرفع المشقة لحالات من كلا البلديات الحدودية بين البلدين خصوصاً في حالات الوفاة أو المناسبات الاجتماعية، حيث أنه من غير المعقول أن يكون مواطن مصري من مطروح يأتي لتعزية أبناء عمومته في أمساعد ويقوم بدفع رسوم دخول كل يوم.

وأفاد مكتب إعلام مديرية أمن منفذ أمساعد أنه تمت مراعاة هذا الجانب الإنساني وبناء عليه أصدر مدير أمن المنفذ نص القرار، مشددًا على أنهم مستمرون في قرار المعاملة بالمثل .

وكان مديرية أمن منفذ أمساعد عقيد عبد الباسط العريبي قد فرض رسوم دخول وخروج على المصريين والشاحنات المصرية التي تدخل إلى ليبيا عبر المنفذ الحدودي في إطار المعاملة بالمثال مع الجانب المصري.

كما أصدر العريبي قرارًا يمنع دخول المصريين إلا لمن يملك جواز سفر صادر من مدينة مطروح ردًا على منع الجانب المصري لمنع المواطنين الليبيين الذين جوازات سفرهم صادرة من المناطق الغربية والجنوبية أو من مدينة درنة.

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