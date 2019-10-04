الجيش الليبي يعزز من مواقعة على تخوم العاصمة طرابلس

قالت مصادر في الجيش الليبي ان القوات البرية عززت من تقدمها خلال الساعات الماضية ، في إطار هجوم مزدوج على ثمانية محاور في العاصمة طرابلس، وسط تأكيد المركز الإعلامي لعمليات الكرامة، أنّ انهياراً واضحاً حدث في صفوف قوات الوفاق.

وبالتوازي مع التقدّم الميداني، كشف المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، عن إحباط محاولة لقوات الوفاق لاستهداف مدينة ترهونة جنوب شرقي طرابلس، بدخول عدد من المرتزقة، بمساعدة من بعض الخونة، لمهاجمة منطقة الداوون.

وأفاد المركز، بأن عناصر اللواء التاسع مشاة التابع للقوات المسلحة، تمكنت من إحباط هذه العملية، التي كان الهدف من ورائها زعزعة أمن المدينة واستقرارها. من جهتها، أعلنت شعبة الإعلام الحربي، عن العثور على أسلحة وذخائر ومرتزقة بأحد المنازل.

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