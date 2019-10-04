لواء الصمود يعلن تكليف صلاح بادي رئيسا للاستخبارات العسكرية

ذكر لواء الصمود، أن صلاح بادي، سيشغل منصب رئيس الاستخبارات العسكرية، يوم الأحد القادم، وسيتم تكليفه بشكل رسميّ.

وأكدت أطراف مُقرّبة من بادي ، أن تكليفه رئيسًا للاستخبارات العسكرية، سيتم رسميًا.

ولم تكشف حكومة الوفاق، أو رئيسها فائز السراج، إن كانت قد تعمل على تكليف بادي بإدارة أحد الأجهزة الأمنية، كما نشرت صفحة “لواء الصمود” على الفيسبوك، حول تكليف صلاح بادي برئاسة الاستخبارات العسكرية.

وكان أسامة الجويلي، قد اعترف في الثاني والعشرين من شهر يوليو الماضي، لصحيفة واشنطن بوست، أن حكومة الوفاق لم تُجنّد صلاح بادي، وأنه التحق بمعسكر الوفاق دون أن يتلقى أي تعليمات من المجلس الرئاسي.

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