مجلس الأمن يعلن تمديد عملية صوفيا في ليبيا

قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الخميس، مد التفويض الممنوح لعمليّة صوفيا الأوروبية لمراقبة سفن قبالة ليبيا يُشتبه في أنّها تُهرّب مهاجرين لمدّة عام، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ونصّ القرار الذي تبنّته الأمم المتحدة على أنّ مجلس الأمن «يُدين كلّ عمليّات تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر التي تتخّذ من ليبيا ومياهها وجهةً، أو نقطةً للانطلاق، أو منطقة عبور».

وجاء في النصّ الذي صاغته المملكة المتّحدة أنّ عمليّات التهريب هذه «تُضعِف أكثر فأكثر عمليّة (إرساء) الاستقرار في ليبيا، وتُعرّض للخطر حياة مئات آلاف الأشخاص».

وبعد التصويت، أعرب السفير الروسي فلاديمير سافرونكوف عن أسفه لأنّ مهمّة صوفيا، بغياب سفن، «لم تَعُد علانية»؛ لعدم وجود اتّفاق في بروكسل، وهذا يمثل «مشكلة»، على حدّ تعبيره.

وأضاف أنّ موسكو تدعم إعادة تنشيط العنصر البحري في عمليّة صوفيا، بحسب ما كان طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

…………………

