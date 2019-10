الكشف عن أسباب إعفاء أهالي مطروح من دفع رسوم الدخول والخروج من امساعد

أعلن مدير أمن منفذ امساعد البري عقيد عبد الباسط العريبي، إعفاء رسوم الدخول والخروج على قبائل محافظة مطروح الداخلين بدون سيارات “راجلين”.

وأوضح مكتب إعلام مديرية أمن المنفذ، أن القرار جاء لرفع المشقة لحالات من كلا البلديات الحدودية بين البلدين خصوصاً في حالات الوفاة أو المناسبات الاجتماعية، حيث أنه من غير المعقول أن يكون مواطن مصري من مطروح يأتي لتعزية أبناء عمومته في أمساعد ويقوم بدفع رسوم دخول كل يوم.

وأفاد المكتب، أنه تمت مراعاة هذا الجانب الإنساني وبناء عليه أصدر مدير أمن المنفذ نص القرار، مشددًا على أنهم مستمرون في قرار المعاملة بالمثل .

وكان مديرية أمن منفذ أمساعد عقيد عبد الباسط العريبي قد فرض رسوم دخول وخروج على المصريين والشاحنات المصرية التي تدخل إلى ليبيا عبر المنفذ الحدودي في إطار المعاملة بالمثال مع الجانب المصري.

