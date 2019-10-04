المرج.. مراجعة للمعاشات الموقوفة بكافة أنواعها

عقدت اللجنة المكلفة من قبل مكتب الخدمات الضمانية المرج اجتماعاً موسعاً لبحث أوضاع المعاشات الموقوفة مع إدارة المكتب، والاطلاع على آخر مستجدات عمل اللجنة.

وكان رئيس مجلس إدارة مكتب الخدمات الضمانية قد أصدر قراراً يقضي بتشكيل اللجنة وتكليفها بمهام متابعة الإجراءات الخاصة بالمعاشات الموقوفة بكل أنواعها: التأمينية، التقاعدية، الضمانية، العسكرية، لأكثر من 12 شهرًا، وفق الآلية المحددة من قبل اللجنة الرئيسة للإدارة.

وحول آلية عمل اللجنة، قال مقرر اللجنة، عبد السلام صالح: “ستعمل وفق الأسبقية الزمنية، أي بحسب السنوات الأقدم فالأحداث، مع إعداد تقرير مفصل لكل سنة على حدة”.

وأضاف: “ستتم دراسة الملفات وحصر المديونية إن وجدت، ومتابعة تحصليها، والقيام بالحجز الإداري على الملفات الموقوفة، وفي حال توافر شروط الاستحقاق بشأن أحد المعاشات الملغاة، فإنه لا يتم الصرف إلا بعد العرض على لجنة الربط المختصة بذلك”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية