وفد ليبيا يختتم مشاركته في أعمال مؤتمر ڤيينا لحماية المدنيين

اختتم وفد ليبيا برئاسة وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين المفوض بحكومة الوفاق يوسف جلاله، مشاركته في أعمال مؤتمر ڤيينا لحماية المدنيين بالمناطق الحضرية.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، أن جلاله قال خلال كلمته في اختتام المؤتمر ” جئت من مدينة طرابلس وتركت خلفي أصوات المدافع، بالرغم من الدعوات المتكررة من قبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، إلى العودة من حيث أتى، واستعمال لغة الحوار، عوضا عن لغة السلاح”، داعيًا إلى نتائج مرجوة ملموسة تخدم مصلحة المدنيين المتضررين من النزاعات المسلحة.

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