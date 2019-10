بمشاركة ليبيا.. اختتام أعمال مؤتمر ڤيينا لحماية المدنيين بالمناطق الحضرية

اختتم بڤيينا الأربعاء، مؤتمر ڤيينا لحماية المدنيين بالمناطق الحضرية، الذي شارك فيه الوفد الليبي برئاسة وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين بحكومة الوفاق يوسف جلاله.

وقال جلاله، خلال كلمة اختتام المؤتمر : لا شك أن بلادي تولي اهتمامًا كبيرًا لهذا المؤتمر بالتزامن مع الحرب في طرابلس، باستخدام الأسلحة والمتفجرات على الأحياء المدنية، إذ نشاطر رأي الأمين العام المتحدة بأن الدول الأعضاء يجب أن تعترف بتأثير الأسلحة المتفجرة ومدى خطورتها على المدنيين.

وأضاف، جئت من مدينة طرابلس وتركت خلفي أصوات المدافع

وفي ختام كلمته، أعرب عن شكره للحضور، داعيًا إلى نتائج مرجوة ملموسة تخدم مصلحة المدنيين المتضررين من النزاعات المسلحة.

