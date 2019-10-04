ليبيا: الجنوح للسلم أم التمادي في الحرب؟

يستضيف حكيم بالطيفة في هذه الحلقة من برنامج “وجها لوجه” عبد القادر الحويلي عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، وعلي التكبالي النائب في البرلمان الليبي. للحديث عن جهود إحلال السلام في ليبيا بعد اعتبار وزيري الخارجية الإيطالي والأمريكي من روما أن “الحل السياسي هو المخرج الوحيد” للنزاع الليبي، وإبداء تفاؤلهما بإحراز تقدم بشأن مؤتمر دولي حول ليبيا في برلين.

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