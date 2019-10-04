اقعيم يبحث خطط جهاز مكافحة الظواهر السلبية

بحث رئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة النقيب فرج اقعيم مع عدد من الضباط وضباط الصف الخطط الأمنية الموضوعة لحماية بنغازي.

ونوقشت خلال الاجتماع الذي عقد في بنغازي خطط العمل والتوجيهات للضباط بعد مناشدة الشارع العام لجهاز المكافحة في حل مختنقات المدينة.

ويواصل جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة حملاته بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي لإزالة المباني العشوائية والمخلفات بمنطقتي اللثامة والسلماني حيث تمت إزالة كل ما يعيق الطرق ويسيء للمظهر العام بالمدينة.

ورغم نزوله إلى مدينة بنغازي قبل فترة وجيزة إلا أن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة استطاع أن يكون حديث الناس عبر تصديه لعديد التحديات الأمنية في المدينة.

ويعمل الجهاز بصلاحيات واسعة تزداد اتساعاً كلما كان هنالك منجز على أرض الواقع ليكون عند حسن ظن المواطنين والجهة التي منحتهم التكليف لمواجهة التحديات التي مثلت أزمة خلال فترة ما في مدينة ما تزال تتعافى من آثار الحرب القاسية التي امتدت من 2014 لغاية 2017.

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