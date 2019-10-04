بعد ضبطهما بالمياه الليبية.. الإفراج عن البحارة التونسيين

أعلنت السلطات التونسية، أمس الخميس، وصول البحارة التونسيين ومركبي الصيد الذين تم احتجازهم في ليبيا الأحد الماضي إلى مدينة المهدية التونسية.

وأوضحت المصادر، أن المركبين – “إيمان الله” المسجل تحت رقم MO956، والمركب “الحاجة غولة” والمسجل برقم MR1044– كانا قد تم ضبطهما من قبل دورية تابعة للقطاع الغربي من حرس السواحل الليبي في نقطة مصفاة الزاوية وعلى متنهم 16 بحارا وهما يقومان بأعمال الصيد داخل المياه الليبية، لافتة إلى أن المركبين عثر على متن أحداهما على 20 صندوق مليئة بالأسماك.

وكان مصدر مسؤول بوزارة الشؤون الخارجية، قد أكد في وقت سابق أن المساعي الحثيثة متواصلة بين السلطات التونسية والليبية، لحلّ إشكال إيقاف السلطات في ليبيا، مركبي صيد تونسيين، على متنهما 16 بحارا، بعد دخولهم المياه الليبية، موضحا أن مساعي حلحلة هذا الإشكال وإطلاق سراح المركبين وطاقميهما، تقودها القنصلية العامة التونسية بليبيا والسفارة الليبية في تونس.

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