في إطار التعاون المتبادل.. ليبيا تدعم الانتخابات في تونس بصناديق الاقتراع

أعلنت المفوضية الليبية العليا للانتخابات، تزويدها للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس بعدد (800) صندوق اقتراع، في إطار مذكرة التفاهم التي وقعت بين المؤسستين في 26 سبتمبر 2016، بشأن تبادل الخبرات والاستشارات، وتقديم الدعم الفني والعيني للعمليات الانتخابية التي ينفذها أحد أعضاء المنظمة.

وأوضح المكتب الإعلامي للمفوضية الليبية، أن الخطوة جاءت بناء على طلب نظيرتها التونسية لدعمها بهذه الكمية من الصناديق التي ستسهم في تنفيذ الانتخابات التشريعية والرئاسية المتتالية والمتزامنة التي واجهتها الهيئة التونسية، لافتة إلى أنها كانت قد قامت بإرسال بعثات تدريبية من موظفيها، إلى الهيئة التونسية، وذلك للاطلاع على عمل الهيئة، وتنفيذها لخططها أثناء الاستحقاق الرئاسي.

وأضافت، أن الخطوة تأتي حرصاً من مجلس المفوضية على نقل وتبادل الخبرات، بين المفوضية وبين المؤسسات الإقليمية والدولية المناظرة لها، وذلك في سبيل بناء الكوادر الوطنية الفاعلة، والقادرة على تنفيذ أي استحقاقات رئاسية أو تشريعية يترقبها الليبيون في أقرب وقت.

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