منظمة حقوقية تطالب باحترام القانون الدولي الإنساني

طالب قسم الشؤون الإنسانية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أطراف النزاع الليبي بضرورة احترام التزاماتها الإنسانية والقانونية بموجب القانون الدولي الإنساني وعدم استهداف المدنيين والأهداف المدنية والأحياء والمناطق السكنية، وكذلك عدم استهداف المرافق الصحية والطبية والعاملين فيها.

كما أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، عن مناشدتها لجميع المواطنين المقيمين بالقرب من مناطق النزاع والتوتر في مناطق «سيدي سليم، مشروع الهضبة الزراعي، ولي العهد، طريق المطار، صلاح الدين»، الابتعاد عن النوافذ والالتزام بالنزول للأدوار السفلية بسبب الاشتباكات الدائرة جنوب طرابلس، وما رافقها من سقوط لعدد من القذائف العشوائية على جميع الأماكن، من بينها سقوط قذيفة صاروخية عشوائية بمنطقة مشروع الهضبة وطريق الدعوة الإسلامية وصلاح الدين ليلة البارحة.

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