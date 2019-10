التقى القائد العام للجيش، خليفة حفتر بمقر القيادة العامة بالرجمة ؛ عميد بلدية بنغازي صقر بوجواري ، لمتابعة سير الأعمال ولمناقشة الأوضاع داخل المدينة.

وأشاد القائد العام بدور المجلس البلدي في تسيير أمور المدينة ، وحَثّهُم على بذل المزيد لتقديم أفضل الخدمات للمواطن داخل البلدية .

