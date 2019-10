إنقاذ 102 مهاجرا على سواحل طرابلس

خاص المتوسط/ حنان منير

أعلن المتحدث باسم البحرية الليبية، أيوب قاسم، بأن دورية تابعة لحرس السواحل طرابلس، إنقاذ 102 مهاجرا غير شرعي.

وأوضح قاسم، في تصريح خاص لـ” المتوسط” أن المهاجرين بينهم نساء وأطفال كانوا على متن قارب مطاطي للهجرة غير شرعية مضيفا ان الزورق (فزان) التابع للتشكيل الأول لحرس السواحل / طرابلس – ابحر في مهمة بحث وإنقاذ، وذلك يوم الثلاثاء الماضي.

وبعد عملية البحث، تمكنت الدورية من العثور على قارب مطاطي شمال شرق طرابلس، جرى إنزال المهاجرين في نقطة الخمس.

