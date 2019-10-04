الأرصاد: رياح نشطة وانخفاض درجات الحرارة بهذه المناطق

أعلن المركز الليبي للأرصاد الجوية، عن الوضع الجوي السائد والمتوقع خلال ثلاثة أيام القادمة اعتباراً من اليوم الجمعة 2019/10/04 م.

وتوقع المركز، أن تسود رياح نشطة على أقصى مناطق الشمال الشرقي وبعض مناطق الدواخل مثيرة للأتربة والغبار احيانا هذا اليوم نتيجة لتحرك المنخفض باتجاه شرق البحر المتوسط، حيث ستتراوح درجات الحرارة ما بين (36-40) وتنخفض يوم الغد مع تحسن في الرؤية، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم قد تصحبها خلايا رعدية على بعض مناطق الشمال من مصراته الى سرت – الساحل الممتد من راس لانوف الى طبرق، ودرجات الحرارة على أغلب مناطق الشمال الغربي – الخليج – بنغازي والجبل الاخضر تتراوح ما بين (24-30) بينما تكون على مناطق الوسط والجنوب الغربي ما بين (29-36).

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