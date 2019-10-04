غدا.. كلية التربية بجامعة سرت تنظم مؤتمرها العلمي التربوي الأول

تستعد كلية التربية بجامعة سرت لتنظيم مؤتمرها العلمي التربوي الأول تحت شعار “تطوير كليات التربية مدخلا لإصلاح المنظومة التربية” يوم غدا السبت.

ويشارك في المؤتمر الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة من (5-7) أكتوبر الجاري، عدد كبير من أساتذة الجامعات الليبية والباحثين والمهتمين بمجال التربية والتعليم.

ويهدف المؤتمر إلى استشراف مستقبل كليات التربية في الجامعات الليبية في ضوء الاتجاهات العالمية المعاصرة حيث يتضمن دراسة ومناقشة العديد من المحاور التي ستتناول مواضيع متعلقة بتطوير التربية وطرقها الحديثة، من خلال الأوراق العلمية، وورش عمل مصاحبة لفعاليات المؤتمر.

ويشمل المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية، حيث يسلط المحور الأول الضوء على واقع الأداء التدريسي بكليات التربية في الجامعات الليبية وآليات تطويره، فيما يتضمن المحور الثاني واقع البحث العلمي والدراسات العليا بكليات التربية وسبل تطويرها، والانتاجية العلمية لأعضاء هيأت التدريس بالكليات، والحرية لأكاديمية من حيث الواقع والطموح.

ويسلط المحور الثالث الضوء على الشراكة بين كليات التربية ومؤسسات المجتمع في ضوء خبرات بعض الدول ودور كليات التربية في خدمة المجتمع والتخطيط للاحتياجات من مخرجات كليات التربية بمؤسسات المجتمع والشراكة بين كليات التربية ونظيراتها على المستوى الدولي.

وقال عميد كلية التربية بجامعة سرت ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور سليمان مفتاح الشاطر، إن اللجنة بدأت عملها منذ مارس الماضي في إعداد المطوية الخاصة بالمؤتمر ومراجعتها من قبل خبراء على مستوى ليبيا بشكل متكامل ومن ثم شُكلت اللجنة العلمية.

وأضاف أن اللجنة العلمية أعدت محاور المؤتمر ووجهت الدعوة للجامعات الليبية والعربية وبدأت استقبال المشاركات من خلال البريد الإلكتروني الذي افتتح للمؤتمر والموقع الخاص بالمؤتمر، كما شكلت لجنة إعلامية بدأت لتغطية فعاليات المؤتمر والإعداد والدعاية له.

وأشار الدكتور سليمان إن اللجنة التحضيرية للمؤتمر شكلت لجنة خدمية مهمتها وضع الترتيبات الخاصة باستقبال المشاركين وإعداد مقار انعقاد المؤتمر العلمي، بالإضافة إلى لجنة لغوية لمراجعة الأوراق العلمية التي أصبحت جاهزة للنشر.

وأكد عميد كلية التربية بجامعة سرت أهمية المؤتمر في الجانب التربوي وفي قطاع التربية بشكل عام، متوقعا أن يكون للمؤتمر نتائج ذات قيمة عالية تستفيد منها وزارة التربية وأن يكون رافدا من روافد الجامعة والرفع من مستواها.

ونوه الدكتور الشاطر بدور كليات التربية في إعداد المعلم الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من العملية التعليمية على المستويات المختلفة سواء أكان الأساسي أو المتوسط والجامعي وكل الاختصاصات الأخرى.

يشار إلى أن المؤتمر سيكون مناسبة للتباحث بين أساتذة كليات التربية لانطلاق أول جمعية تربوية على مستوى ليبيا ستكون جامعة لكل التربويين داخل ليبيا لمناقشة العديد من الأمور التي لها علاقة بالجانب التربوي.

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