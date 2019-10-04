بعد قتل وليد قيلو أمام زوجته في مايو.. منطقة السراج مجدداً مسرح لجريمة قتل بدم بارد

ليبيا – منطقة السراج مجدداً كانت مسرحاً لجريمة بشعة فُجع على اثرها المارة والتي قام خلالها ثلاثة مسلحون بقتل مواطن بدم بارد واصابة اخيه بأعيرة نارية في كلتا قدميه .
الجريمة البشعة حدثت بحسب شهود عيان مساء أمس الخميس في منطقة السراج غرب طرابلس بعد مشادة كلامية بين القتيل رشيد البكوش من مواليد سنة 2000 وعدد من المسلحين الذين قال سكان المنطقة بأنهم يتبعون القوة المتحركة التابعة لداخلية الوفاق وتتخد من منطقة جسر الـ17 في جنزور مقراً لها.
وأضاف أحد الشهود الذي رفض الكشف عن اسمه في تصريح لـ المرصد بأن المسلحين الذين كانوا يستقلون سيارة زرقاء اللون قاموا بعد مشادة كلامية مع رشيد وتوجيه السب له بألفاظ نابية اندفع الاخير مسرعاً نحو سيارة هؤلاء الاشخاص ولم يكن واضحاً له بأنهم كانوا مسلحين وفور وصول رشيد الى السيارة قام أحد المجرمين فوراً وبدون سابق انذار بتوجيه رصاصة من بندقية كلاشن كوف لرأس رشيد وسقط قتيلا فوراً ، مضيفاً بأن موسى البكوش أخ رشيد اندفع ايضاً نحو المسلحين في محاولة لانقاذ اخيه فقام مسلح آخر من نفس السيارة بتوجه عدة اعيرة نارية الى ارجله ليسقط موسى بجانب اخوه القتيل ويصرخ من شدة الم الاصابة.
وقال الشاهد بأن المسلحين قاموا بتهديد اصحاب المحلات وسكان المنطقة الذين حاولوا الاقتراب بأنهم لو اقتربوا سيطلقون عليهم النار ، مضيفاً بأن المسلحون استقلوا سيارتهم واتجهوا باتجاه جزيرة الغيران وسط ذهول وصدمة من المارة .
ولم تعلق داخلية الوفاق حتى اللحظة على هذه الجريمة البشعة ، فيما يؤكد عدد من شهود العيان تبعية هؤلاء المجرمين لما يسمى بالقوة الوطنية المتحركة التابعة لها.
يشار إلى أن منطقة السراج قد شهدت في يوم 16 مايو الماضي جريمة مشابهة لما حصل لرشيد البكوش حيث قام مسلح يستقل سيارة معتمة كتب عليها “بركان الغضب” بقتل رجل بدم بارد امام الناس وامام زوجته وأطفاله وهو وليد جمعة قيلو، مواليد 1980.
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