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“مالية الوفاق” تناقش ميزانية وزارة العمل ومؤسسة النفط

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تواصل اللجنة المالية الدائمة بوزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق اجتماعاتها حول دراسة ميزانية 2020 للمؤسسات العامة بحضور وزير المالية فرج بومطاري.

وعقدت اللجنة أمس الخميس اجتماعا موسعا مع مسؤولي السجل المدني والبصمة الوراثية ووزارة العمل والتأهيل بالإضافة للمؤسسة الوطنية للنفط التي أبدت بدورها ملاحظات عديدة حول الميزانية المخصصة للعام الجاري في بيان أصدرته يوم الأربعاء الماضي.

وصرح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أن الرئاسي خفض الميزانية للمرة الثانية دون علمه في شهر يوليو الماضي وبلغت قيمة خفض الميزانية التشغيلية 150 مليون دينار كما خفض الرئاسي الميزانية الرأس مالية بما قيمته 100 مليون دينار.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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