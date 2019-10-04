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بوشناف يتفقد مركز تدريب راس المنقار الأمني

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تفقد وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف مركز تدريب راس المنقار بمدينة بنغازي التابع لإدارة الأمن المركزي.

وكان في استقبال المستشار بوشناف مدير الإدارة العامة للأمن المركزي العقيد صلاح الخفيفي وعدد من الضباط حيث أطلع بوشناف على محتويات المركز والصيانة التي أجريت له إضافة إلى حضوره لجمع من عناصر الأمن المركزي.

وأشاد وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة بالدور الكبير الذي تقوم به الجهات المسؤولة عن استكمال وتجهيز المركز على أعلى المستويات المُمكنة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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