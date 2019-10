المتوسط:

أكد عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، اليوم الجمعة، أن ليبيا تشهد حالة فريدة من الصراع الإقليمي والدولي حيث تتصارع المخابرات الإقليمية والدولية على أرضها.

وقال نصية في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ” إن هذا الصراع هو ما يفسر المشهد السياسي والأمني الحالي، والتناقض بين الخطاب السياسي الرسمي والفعل على الأرض”.

