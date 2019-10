قاسم: انخفاض حالات الغرق للمهاجرين على سواحل ليبيا

خاص المتوسط

أعلنت البحرية الليبية انخفاض حالات غرق المهاجرين غير الشرعيين الذين تم إنقاذهم أو ضبطهم في عرض البحر أثناء مغادرتهم الأراضي الليبية نحو أوروبا في الـ9 شهور الأولى من 2019 بنسبة بلغت 43.1%، مقارنة بالفترة ذاتها من 2018.

وقال المتحدث باسم البحرية الليبية أيوب قاسم، إن القوات البحرية وحرس السواحل التابع لها تمكنوا في الفترة من 1 يناير 2019 حتى نهاية سبتمبر المنصرم من إنقاذ 7036 مهاجر غير شرعي من البحر.

وبين أنه من بين الذين تم إنقاذهم ” 6835 مهاجرا غير شرعي أحياء، وكان هناك أيضا عدد 11 جثة لمهاجرين غرقوا تم انتشالها (لحظة الإنقاذ) في ذات الفترة”.، مشيرا إلى أن عدد المفقودين المحتمل (الأقصى) 190 مفقود”.

بالمقابل خلال ذات الفترة من العام الماضي، قال قاسم أن “العدد الكلي للمهاجرين غير الشرعيين الذين تم إنقاذهم 12365 مهاجر، 11952 منهم أحياء، بينما عدد الجثث التي تم انتشالها 88 جثة”.

وأضاف “عدد المفقودين المحتمل (الأقصى) خلال ذات الفترة العام الماضي وصل 325 مفقود”.

ومن خلال مقارنة العام الحالي بالماضي قال “نسبة الانخفاض في العدد الكلي للمهاجرين غير الشرعيين الذين تم إنقاذهم بلغت 43.1%”.

وبين “من خلال الإحصائيات نلاحظ الجهود التي يقوم بها أفرد القوات البحرية وخاصة أفراد حرس السواحل التابع لها والنجاحات الكبيرة في إنقاذ المهاجرين المغرر بهم “.

وتعتبر ليبيا محطة للمهاجرين غير الشرعيين من مختلف الجنسيات في طريقهم إلى أوروبا منذ أحداث 2011، إذ يستغل المهربون الفوضى التي تسود ليبيا لنقل عشرات الآلاف من المهاجرين سنويًّا باتجاه أوروبا، فيما يشكو الأوروبيون باستمرار من تفاقم الأزمة، وتعاني الجهات المختصة نقصًا كبيرًا في الإمكانات لمحاربة مهربي وتجار البشر والمهاجرين غير الشرعيين.

