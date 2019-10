السراج يجتمع مع وزير التعليم

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج بمقر المجلس بمدينة طرابلس مع وزير التعليم عثمان عبد الجليل، الإجراءات التي اتخذتها الوزارة استعداداً لانطلاق العام الدراسي الجديد في 13 أكتوبر المقبل، لتهيئة المناخ المناسب والجيد والآمن للطلاب بمختلف المراحل.

وتناول الاجتماع خطة تحسين العملية التعليمية بشكل عام وبما يحقق أهداف البرنامج الوطني لإصلاح التعليم.

كما بحث الخطوات المعتمدة لمعالجة الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية في المنطقة الجنوبية، والمناطق المتضررة من العدوان على العاصمة طرابلس، وعملية التنسيق بين أجهزة الوزارة والمؤسسات التعليمية في كافة البلديات.

