مصرف الأمان يُقدّم خدمة السداد عبر الهاتف

أعلن مصرف الأمان الخميس عن تقديمه لخدمة “أمان باي كيو أر” المقدمة من مؤسسة ماستركارد العالمية لأول مرة في ليبيا وذلك في إطار مواكبة تطور الخدمات المصرفية حول العالم.

وذكر المصرف أن هذه الخدمة تعد بديلا للكاش من الدفع بواسطة الهاتف المحمول حيث يمكن للمستفيد استخدامها عند الشراء من المتاجر التي تعتمد هذه التقنية بالتعامل مع الأمان وذلك عن طريق تحويل الأموال من حساب الزبون إلى حساب التاجر.

يذكر أن مصرف الأمان قام في الفترة الأخيرة بطرح العديد من الخدمات إذ قام في برفع سقف السحب المحلي إلى 80 ألف دينار أسبوعيا و2000 دينار سقف السحب اليومي عبر الـ”إيه تي إم” و1000 دينار عبر خدمة السحب بدون بطاقة الكاردليس عبر خدمة أمان موبايل.

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