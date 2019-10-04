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“الخليج العربي” تبحث رفع الإنتاج مع شلمبرجير

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي محمد بن شتوان إمكانية إعادة عدد من الآبار المتوقفة عن العمل لخط الإنتاج والرفع من كفاءة إنتاجيتها.

وجاء ذلك خلال اجتماع مطول مع مدير المشاريع المتكاملة لشركة شلمبرجير منشاوي عبدالكافي بحضور عضو لجنة الإدارة والاستكشاف وإمدادات المعلومات فضل احتيتة.

وشدد بن شتوان خلال الاجتماع على ضرورة دراسة أسباب إغلاق الآبار ومعالجتها لتفادي أي مشاكل فنية مستقبلا كما طالب رئيس مجلس إدارة الخليج العربي بضرورة استخدام كافة الإمكانات الفنية المتاحة مع إمكانية توفير المعدات اللازمة وضرورة استخدام كافة التقنيات الحديثة لزيادة الإنتاج.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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