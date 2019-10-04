“الخليج العربي” تبحث رفع الإنتاج مع شلمبرجير

بحث رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي محمد بن شتوان إمكانية إعادة عدد من الآبار المتوقفة عن العمل لخط الإنتاج والرفع من كفاءة إنتاجيتها.

وجاء ذلك خلال اجتماع مطول مع مدير المشاريع المتكاملة لشركة شلمبرجير منشاوي عبدالكافي بحضور عضو لجنة الإدارة والاستكشاف وإمدادات المعلومات فضل احتيتة.

وشدد بن شتوان خلال الاجتماع على ضرورة دراسة أسباب إغلاق الآبار ومعالجتها لتفادي أي مشاكل فنية مستقبلا كما طالب رئيس مجلس إدارة الخليج العربي بضرورة استخدام كافة الإمكانات الفنية المتاحة مع إمكانية توفير المعدات اللازمة وضرورة استخدام كافة التقنيات الحديثة لزيادة الإنتاج.

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