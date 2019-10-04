الثني يطلع على نتائج جولة وزير الخارجية الأوروبية

أطلع وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج، رئيس الحكومة عبد الله الثني على نتائج جولته الأوروبية ولقاءاته بالبرلمان الأوروبي خلال الأيام الماضية،

وحسب الموقع الرسمي للحكومة المؤقتة، فقد أكد الحويج أن المؤتمر الدولي الذي حضره حول الوساطة وحل النزاعات بمدينة برشلونة الإسبانية، شهد توقيع اتفاقية تعاون مع المنظمة الأوروبية لحل النزاعات، والمنظمة الدولية سيماخور لحل النزاعات، وليبيا ممثلة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

من جانبه أشاد الثني بتحرك وزارة الخارجية في المحيط الإقليمي والدولي لإيصال صوت الحكومة، باعتبارها الحكومة الشرعية لكل الليبيين، كونها منبثقة عن مجلس النواب.

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